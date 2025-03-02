Белорус хотел скрыть от родителей покупку iPhonе и попал в крупные неприятности 6 2.03.2025, 11:37

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иллюстративное фото

Необычная история случилась с сотрудником Березовского мясоконсервного комбината.

Сотрудник Березовского мясоконсервного комбината попал в неприятную ситуацию.

Молодой человек взял в кредит iPhonе, но вместо радости от покупки парня накрыл страх, что родители не одобрят настолько дорогое приобретение. В итоге он сказал маме с папой, что крупную сумму у него украли со счета. Те предложили написать заявление в милицию. Все закончилось еще большими тратами. Эту историю рассказал портал bereza.by.

Сейчас молодому человеку 25 лет. Выездное заседание по его делу прошло на предприятии, где работает парень. Обвиняли его по ч. 1 ст. 400 УК «Заведомо ложный донос о совершении преступления». В материалах дела сказано, что в ноябре — декабре 2023 года он обратился в Березовский РОВД с двумя заявлениями. Он написал, что у него со счета украли 730 рублей, а также что кто-то взял на него кредит более чем на пять тысяч рублей. Во время проверки выяснилось, что все совсем не так.

— Желая приобрести iPhonе стоимостью 5099 рублей, гражданин самостоятельно оформил кредит, — сообщила Виктория Гондюк, помощник прокурора Березовского района. — После [молодой человек] испугался, что родители не одобрят его столь дорогую покупку, и решил продать мобильный телефон через знакомого, заплатив ему часть денег от продажи за неудобства, а оставшуюся сумму проиграл.

Чтобы объяснить ситуацию с деньгами родителям, он создал в Telegram переписку с вымышленной знакомой Надеждой Некрасовой и сообщил ей данные паспорта, которые якобы были использованы для оформления кредита. Мама с папой посоветовали обратиться с заявлением в милицию. Он так и сделал.

По данным издания, во время судебного заседания обвиняемый рассказал, что потратил 730 рублей на игру в казино и развлечения, а для родителей придумал историю о краже мошенниками денег с его расчетного счета. Во время процесса свою вину парень полностью признал и раскаялся в том, что сделал.

Суд наказал его штрафом в размере 50 базовых, или 2100 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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