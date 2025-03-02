Самый дорогой Ford всех времен продали на аукционе 1 2.03.2025, 12:06

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Сумма впечатляет.

В США на аукционе RM Sotheby's продали Ford GT40 1966 года. За знаменитое спортивное авто отдали 13 205 000 долларов и это самый дорогой Ford в истории. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Ford GT40 уже давно считается самой ценной моделью марки и обычно эти авто продают по цене более 5 миллионов долларов. Самый успешный спорткар Ford бросил вызов Ferrari и четыре раза (1966-1969 гг.) выигрывал знаменитые 24-часовые гонки в Ле-Мане. Именно об этих событиях снят фильм «Аутсайдеры» с Кристианом Бейлом и Мэттом Дэймоном.

Именно этот Ford GT40 MkII в 1966 году соревновался в Ле-Мане, однако не доехал до финиша из-за неисправностей. Впрочем, он занял второе место в других престижных гонках — «12 часов Себринга» в США.

После этого Ford GT40 использовался для тестов, а также выставлялся на Парижском и Женевском автошоу. С 1968 года спорткар стал экспонатом музея в Индианаполисе (США), а теперь его коллекция распродается.

Всего изготовили всего 8 купе Ford GT40 в версии MkII с большим 7,0-литровым V8 мощностью 485 л. с. Обтекаемый автомобиль весом 1111 кг способен развить 330 км/ч.

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