WSJ: Конфликт Зеленского и Трампа был неизбежен 3 2.03.2025, 12:17

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Фото: Getty Images

Произошло столкновение двух «альфа».

Конфронтация украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа была неизбежна, поскольку Трамп по сути занял пророссийскую позицию в войне в Украине, а Зеленский не намерен безоговорочно подчиняться.

Как напоминает The Wall Street Journal, Зеленский в начале российского вторжения принял решение противостоять Владимиру Путину. Так, в феврале 2022 года Зеленский разговаривал с рядом мировых лидеров, включая бывшего президента Джо Байдена, которые предупреждали, что Украина будет захвачена в считанные дни, и Зеленскому следует бежать. Однако в то время Зеленский отклонил эти советы и пригрозил уволить любого из своих помощников, кто предложит ему покинуть штаб-квартиру.

«Столкновение двух альфа-самцов»

Жесткая ссора Зеленского и Трампа в прямом эфире стала причиной самого серьезного разрыва между Вашингтоном и Киевом с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году. Теперь Украине грозит не только прекращение жизненно важной американской военной помощи, но и возможное соглашение США с Москвой, в результате которого Украина окажется в изоляции, в то время как ослабленная санкциями Россия будет возвращаться в мировую экономику.

«Произошло столкновение двух альфа-самцов. Зеленский в этом отношении похож на Трампа - он очень полагается на собственные инстинкты, а не на систему, и не готов к подчинению», - говорит Бартош Чихоцкий, который в первые два года войны был послом Польши в Киеве.

В то же время, пишет WSJ, в каком-то смысле эта конфронтация была неизбежна, учитывая, что Трамп по сути принял путинское видение конфликта, сказав Зеленскому, что ему пришлось пойти на невыгодную сделку, потому что у украинского лидера «не было карт». Этому визиту также предшествовала серия унижений, когда Трамп назвал Зеленского «диктатором», потребовал от него подписать права на добычу полезных ископаемых в стране в качестве компенсации за прошлую помощь, и США проголосовали вместе с Россией и Северной Кореей против резолюции ООН, осуждающей Москву за вторжение в 2022 году.

«Очевидно, что Зеленский не будет безоговорочно следовать за дядей Сэмом. Украина потеряла слишком много крови, а Зеленскому рано или поздно предстоят собственные выборы. Он прекрасно понимает, что если он капитулирует, то будет немедленно смещен», - отметил Чихоцкий.

При этом, по мнению Зеленского и его помощников, мирное соглашение, рассматриваемое Трампом, - прекращение огня без каких-либо американских гарантий безопасности - равносильно капитуляции, учитывая, что Путин нарушил предыдущие соглашения о прекращении огня в 2015 и 2022 годах. и именно попытки Зеленского указать на это во время встречи в Овальном кабинете в пятницу вызвали конфликт, поскольку Трамп настаивал на том, что Путин выполнит данные ему обещания.

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