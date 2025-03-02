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Макрон: На карту поставлена безопасность Европы

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  • 2.03.2025, 12:27
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Макрон: На карту поставлена безопасность Европы
Эммануэль Макрон

Президент Франции призвал остановить РФ.

Российский диктатор Владимир Путин может пойти в Молдову, и, возможно, в Румынию, если его не остановить. На карту поставлена безопасность Европы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает La Tribune.

Он отметил, что Россия представляет как никогда экзистенциальную опасность для Европы.

«На наших границах перевооруженная и агрессивная Россия. Он (Путин, - ред.) осуществляет террористические действия и масштабные кампании дезинформации здесь в Европе», - сказал Макрон

По мнению президента Франции, если Путина никто не остановит, он «обязательно пойдет в Молдову и, возможно, дальше в Румынию».

«На карту поставлена наша безопасность», - добавил Эммануэль Макрон.

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