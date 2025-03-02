ВСУ отбили штурм и уничтожили российскую бронетехнику на Новопавловском направлении 2.03.2025, 12:45

Видеофакт.

Украинские десантники на Новопавловском направлении отбили штурм российских оккупантов. Они уничтожили вражескую бронетехнику.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

На Новопавловском направлении фронта подразделения десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины успешно отбили атаки российских оккупантов, уничтожив несколько единиц бронетехники, танков, мотоциклов и ликвидировав значительное количество вражеских солдат.

В ходе боя украинские военные обезвредили вражеские бронемашины и технику, нанеся значительные потери российским захватчикам. Несмотря на попытки прорыва обороны украинских десантников, российские войска потерпели очередное поражение.

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