На развод в Беларуси чаще всего подают жены 2.03.2025, 12:50

В одном из районов раскрыли интересную статистику.

По статистике больше половины браков в нашей стране заканчивается разводами. Однако нередко, прежде чем официально заявить женщине и мужчине, что они уже не семья, в суде их пытаются помирить. В Дрогичинском районе посчитали, сколько пар в 2024-м так удалось спасти. Информация об этом появилась на портале Дрогичин.BY.

По данным издания, в 2024 году в суд Дрогичинского района поступило 88 заявлений о расторжении брака. Примерно у 70 пар были несовершеннолетних детей.

— При рассмотрении заявления судом принимаются меры, направленные на сохранение семьи, — отмечает Наталья Ковалевская, ведущая специалистка суда Дрогичинского района. — Заседание может быть отложено, предоставив супругам дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев.

Издание пишет, что в 2024-м такая практика помогла сохранить 15 семей, то есть 17 процентов. В них супруги, желавшие до этого стать экс-, помирились. При том в целом по стране, по данным Верховного суда, 99,6 процента заявлений о разводе, которые рассматриваются в суде, удовлетворяются.

— По статистике инициаторами расторжения брака чаще выступают жены, — рассказывает Наталья Ковалевская. — Наибольшее количество лиц, между которыми расторгнуты браки, были в возрасте от 30 до 40 лет. Основная масса браков расторгается в период от пяти до десяти лет с момента их заключения.

Специалистка отметила, что в 2024-м желающих развестись в районе было на 12,8 процента меньше, чем за год до этого. По ее мнению, такие цифры показывают о более осознанном отношении молодых людей к семейной жизни.

Напомним, ранее в Верховном суде рассказали, что в течение последних трех лет беларусские суды ежегодно рассматривают более чем 30 тысяч дел о расторжении брака. Среди причин распада семьи супруги чаще всего называют:

непреодолимые различия во взглядах на дальнейшую жизнь, отсутствие общих интересов, несовместимость характеров (54%);

раздельное проживание в течение длительного времени (около 20%);

взаимная утрата чувства любви и уважения (более 10%);

наличие вредных привычек у одного из супругов: алкоголизм, наркомания, игромания, а также семейное насилие (более 10%);

супружеская неверность (7%).

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