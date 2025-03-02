Правительство Британии раскрыло подробности саммита с Зеленским в Лондоне 2.03.2025, 12:56

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Кир Стармер озвучил главные темы.

В Лондоне в воскресенье, 2 марта, состоится саммит по Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Как отмечает правительство, в саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Также будет присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошту.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром 2 марта встретит премьера Италии Джорджу Мелони на Даунинг-стрит. Затем присоединятся другие лидеры.

Главные темы саммита:

укрепление позиций Украины сейчас - включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию;

необходимость прочного длительного соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих нападений со стороны России;

следующие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

«В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с США. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность», - заявил Стармер.

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