Трампквилизаторы для ватников 1 Лев Владимиров

2.03.2025, 13:03

2,996

Бытие определяет сознание.

Помнится, замечательным подарком на 23 февраля при Ельцине были дефицитные индийские или американские презервативы. Яркие коробочки, вручаемые однокурсницами, воспринимались юношами как символ сексуальной свободы и мотиваторы сексуальных рекордов. В дополнение к презикам были настоящие американские «Кока-Кола» и джин-тоник, итальянский ликер «Амаретто» и турецкие печеньки Tidbit. Все было настоящим. Даже либералы: одна Новодворская стоила трех Волковых.

Жизнь в стране кипела как возбужденный муравейник. Ватники-понаехи еще не сменили совков. С началом «специальной военной операции» лучшими подарками, как учат в школах, вузах и техникумах, стали патриотические вещи. Это подтвердили провинциалки: судя по разговорам в маршрутках и общественном транспорте, лидерами среди презентов для мужчин стали носки актуального для милитаристской путинской России цвета «хаки».

Прямо сказать: носки двойного назначения, в которых и на парад, и на фронт, и кружки с патриотическими надписями. Например: «Раздавим украинскую гадину!» Хотя менталитету глубинного народа, взращенного на уголовной романтике подворотен и ментовских телесериалов, больше подошли бы жестяные кружки с текстом «Не верь, не бойся, не проси!'

Но просить приходится. Причем целой стране. Хоть и маскируют это под паритетные переговоры.

Кремль после переговоров в Турции для ускоренного падения ненавистного доллара подсел на трампквилизаторы.

Россияне люто ненавидят Америку, американские доллары, критикуют образ жизни «америкосов», но при этом мечтают наворовать денег на родине и эмигрировать в Штаты, чтобы там пожить по-настоящему.

А критика Америки – обычная операция прикрытия, чтобы никто не догадался, как каждый ватник грезит Америкой. Скоро с такими темпами эмиграции в Питере останется одна еврейка: Аврора Крейсер.

Дожившим до 80-летия Победы ветеранам присвоят звание почетных граждан Самары. В патриотических целях. Спору нет: старость, а многим ветеранам сто лет в обед, нужно уважать. Но в чем конкретно заслуга конкретных ветеранов? Что они дожили до 80-летия победы? Проанализируем, посмотрев в региональных теленовостях, кого из ветеранов Второй мировой войны награждают чиновники? Воевавшие на передовой ветераны давно умерли, а в живых остались бывшие тыловые офицеры, следователи и дознаватели, смершевцы и прочие спецслужбисты, которые тщательно скрывают, где и кем служили в войну и после войны.

Лет тридцать назад приятелю-педагогу понадобилось зайти за справкой к замглавы одного из районов Самары. В очереди у кабинета чиновника терпеливо сидел народ разного возраста. Когда приятель вышел от чиновника, дорогу ему преградил ветеран. Килограмм под сто весом, морда: «хоть прикуривай». Начал кричать, что «ходят тут всякие, а я за молодежь кровь проливал». Кинув взгляд на пиджак ветерана, приятель увидел юбилейные значки особиста и сразу понял: перед ним бывший смершевец, и сказал тому в лицо, что тот в тылу тушенку и водку жрал, да с автоматом в заградотряде шел, когда другие воевали. Приятель рассказывал, что ветеран покраснел, как синьор Помидор, и, почти заскулив, поджав хвост, сбежал. Сталинские соколы оказались ссыкливы, как сдох дядюшка Джо, а товарищ Берия вышел из доверия.

Трамп, принимая непонятные вещества, назову их трампквилизаторы, вывел формулу про рейтинг Зеленского в четыре процента. Это из той же серии, что и четыре процента, которые, по подсчетам советского Госплана, составляли поставки вооружений в СССР по ленд-лизу в годы Второй мировой войны. Тогда за такую статистику, приятную Сталину, в октябре 1950 года расстреляли главу Госплана Вознесенского. Превентивно. А вдруг, три процента, а не четыре?

Зеленский поверил Америке, а она его кинула. Куда ему теперь податься: в квнщики или... в президенты США?

Педагог, учившая дочь в музыкальной школе, сошла с ума. Разъехалась с сыном, переехав в гостинку в советской двенадцатиэтажке. Ее соседями, кстати, во вполне респектабельном районе оказались кондовые ватники. Новшеством после двушки в хрущевке для заслуженного педагога стали постоянные пьянки соседей, крики которых не заглушал телевизор, заблеванный, прокуренный лифт, использованные презервативы на лестничной площадке. А также скрепоносные матерные выражения, которыми пестрели стены подъезда на ее девятом этаже и которыми общались соседи, 24/7 орущие патриотические песни про «Сарматушку».

Приятельница сначала принимала «Афобазол», потом решила перейти на «Феназепам». Но этот препарат свободно не продается. Она пошла к психиатру, рассказала, что раздражается от шума, живя в гостинке. Психиатр сначала был корректен, но по мере того, как Сара Исааковна увеличивала в своем рассказе гневные эпитеты про «дебильный пролетариат и понаехов», недовольство психиатра возрастало.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения психиатра, стал рассказ бывшей преподавательницы музшколы о том, что ее сумасшедшая соседка, деревенская мужичка, ватница, смеется, смотря по ТВ кадры расстрела украинцев и пяткой в стену отбивает мелодии песен Шамана. «Доктор, вы не понимаете: эта ватная тварь гыгыкает при этом, а когда разговариваю с ней на улице, постоянно грызет семечки и лыбится, смотря вплотную в лицо. Никакой культуры, проклятое быдло невоспитанное», - негодовала Сара Исааковна, потрясая перед доктором книжкой «Скотный двор».

- Нет, это лучшие люди страны, ветераны труда. А вот ваше ментальное здоровье, если осуждаете исполняемые на концертах в Кремле патриотические песни и специальную военную операцию, читаете идеологически вредную западную литературу, действительно вызывает сомнения. Не хотите подлечиться в стационаре? - улыбнулся врач и нажал кнопку, вызывая «вышибал» со смирительной рубашкой.

Подлечившись у последователя известного психиатра, основателя советской психиатрии Снежневского, ставшая в дурке ближе к народу, Сара Исааковна стала со всеми громко разговаривать, чего за ней до этого не наблюдалось, а в телефонных разговорах постоянно цитировать президента с интонациями телепропагандиста Соловьева.

Будучи до этого нормальным человеком, оказавшись среди сброда, она практически сошла с ума, подтвердив известный тезис, что «бытие определяет сознание».

Несмотря на полное соответствие современным патриотическим трендам (даже портрет губернатора Федорищева вместо Азарова повесила на холодильник), Саре Исааковне не удалось постичь загадочную душу ватников. Когда соседи поют русские застольные песни, она включает на всю громкость струнные концерты Рахманинова. От этой музыки у не привыкших к высокому искусству ватников рызыгрывается мигрень. Счет 1:1, боевая ничья.

Думаю, Саре Исааковне, пока она еще не сошла с ума окончательно и осознает, что ватники: не ее уровень, лучше всего уехать от раздражающего ее глубинного народа к дочери в Израиль.

Сара Исааковна не научилась кайфовать от ватников. Каждый профессор-советолог, например, из Мичиганского университета, мог бы ей позавидовать: изучать совков в их естественной среде обитания – это удача для ученого. Можно наблюдать поведенческие реакции глубинного народа, их эмоции, и даже, если посчастливится, национальное самосознание. Которое, как все знают, непорочно и скрепоносно, что бы там ни плели в своих видеороликах Невзоров, Асланян и другие «предатели родины».

У глубинного народа родина, как заметил один сатирик, в бутылке с водкой. Это и релакс, и патриотизм, и допинг, повышающий самосознание (не обязательно с похмелья) и веру в себя. При совке мотивировали еще почетные грамоты и талоны на покупку дефицита, например, китайских термосов. Сейчас китайские товары везде, а вместо исчезнувших бумажных почетных грамот телешоу Соловьева, который внушает населению страны про его величие. Забывая рассказать при этом про свою иностранную недвижимость. Воистину: «Тайна виллы Грета»…

Беда в том, что люди учатся кайфовать от глубинного народа, от заплеванных лифтов, от наступающих на начищенную обувь в транспорте быдлоскотов, от орущих в истерике в магазине, что им не достали с полки банку кильки в томате гражданок непонятного возраста, которые сами вполне могли бы достать эту банку, но обнаглели и обленились до того, что просят это сделать других, и сами становятся ватником.

Будешь, как другие, плевать на ступеньки, поднимаясь по лестнице в хрущевке. Оскорбишь в гипермаркете покупателей, которые не дают пройти на свободную кассу. Плюнешь соседу на капот новенькой иномарки потому, что: «наши люди в булочную на такси не ездят!»

Превратишься в селюка, ненавидящего цивилизованную Европу, провозглашающего, что «нужно быть проще», и потому гадящего везде, где можно.

Трамп трампквилизировал Америку, рассказав своей нации, сколько сэкономил денег, прикрыв лавочку грантов USAID и нагнув Украину в вопросе продажи редкоземельных металлов. Американцы аплодируют стоя.

Интересно: после встречи Трампа и Путина, россияне тоже будут принимать американские трампквилизаторы или предпочтут отечественный путинг?

Лев Владимиров, kasparov.ru

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com