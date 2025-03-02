Британия и Франция начинают работу над новым мирным планом для Украины 9 2.03.2025, 13:09

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Фото: Getty Images

Согласованный с Украиной европейский план затем представят США.

Великобритания, Франция и еще, возможно, одна или две страны будут работать с Украиной над новым мирным планом, который представят США.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.

Стармер отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты во время обсуждений с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эмануэлем Макроном.

Британский премьер считает, что «Трамп хочет видеть длительный мир в Украине», несмотря на его риторику и отношение к Зеленскому.

Отмечается, что под «длительным миром» Стармер имеет в виду «защитный механизм США», а также «гарантии безопасности», предоставленные европейскими странами, а еще - «сильную Украину», вооруженную оборонными возможностями, чтобы противостоять российскому вторжению.

По словам Стармера, худшим из всех результатов является нарушение российским правителем Владимиром Путиным условий согласованного соглашения о прекращении огня.

«Я четко понимаю, что если должно быть достигнуто соглашение, если должно быть прекращение боевых действий, то это соглашение нужно защищать, потому что худшим из всех результатов является то, что есть временная пауза, а потом снова приходит Путин», - сказал лидер Великобритании.

Он добавил, что «это случалось в прошлом», и поэтому нужно убедиться, «что если соглашение будет заключено, то это будет долгосрочное соглашение, а не временная пауза».

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