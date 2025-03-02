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Белорусы будут работать дольше, а пенсии – снижаться

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  • 2.03.2025, 14:16
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Белорусы будут работать дольше, а пенсии – снижаться
Фото: bymedia

Прогноз экономиста.

Через 25 лет на 10 работающих белорусов будет приходиться 6 пенсионеров. Такие данные приводит экономист Лев Львовский, сообщает «Еврорадио».

По его мнению, если в ближайшие годы не провести глубокую реформу, то через 10-15 лет государство будет финансировать пенсии только из бюджета, а их размер сократится.

Проблема в демографии

Белорусская пенсионная система работает по распределительному принципу: взносы работающих граждан идут на выплаты текущим пенсионерам. Эта схема была эффективна, когда население росло. Но ситуация в Беларуси кардинально меняется и уже не первый год.

«Сейчас на 10 работающих приходится 4 пенсионера, а через 25 лет их будет уже 6, — поясняет Львовский. — Это значит, что нагрузка на работающих увеличится в полтора раза».

Демографический кризис усугубляется растущей трудовой эмиграцией и снижением рождаемости, что ведет к сокращению людей, делающих отчисления в пенсионный фонд.

Несмотря на то, что проблеме не первый десяток лет, власти предпочитают ее не обсуждать.

«Правительство уверяет, что в ФСЗН есть профицит, но на самом деле фонд уже сегодня частично финансируется из госбюджета», — говорит Львовский. Только в 2024 году на поддержку фонда было выделено 2 млрд рублей.

Если такая тенденция сохраниться, то через несколько лет пенсионный фонд будет полностью покрываться из бюджета, и это негативно скажется на размере пенсий.

Понимая это, правительство предпринимает лишь косметические изменения. Так был отменен вычет из пенсий работающим пенсионерам.

«Это хорошая мера, но она лишь немного откладывает кризис. В экономику вернется максимум 10 тысяч человек, а этого явно недостаточно», – поясняет Львовский.

Введенное ранее дополнительное пенсионное страхование не спасет ситуацию. Сейчас в этой системе около 45 тысяч человек, а их деньги инвестируются по непрозрачным схемам, подчеркивает эксперт.

Какие меры могут быть предприняты правительством?

Львовской считает, что власти повысят пенсионный возраст для женщин. Также возможно вовлечение в экономику матерей в декрете и людей с инвалидностью.

Но все это лишь временные решения, подчеркивает эксперт. Настоящая реформа должна включать переход к смешанной системе — сочетанию солидарного и накопительного принципов.

Почему такую пенсионную реформу сложно провести в нынешней ситуации?

Перевести часть взносов на накопительные счета можно только за счет внешнего кредита, но у Беларуси сейчас нет доступа к международным заимствованиям. Кроме того, у населения нет доверия к власти, а накопленные деньги должны быть надежно инвестированы.

«Сейчас государство предлагает людям отказаться от части доходов ради выплат через 30-40 лет. Но в нынешней политической и экономической ситуации никто не верит в стабильность этих накоплений», — подчеркивает Львовский.

Реформа неизбежна, но когда?

Откладывать реформу становится с каждым годом все сложнее. Игнорируя проблему, власти достигнут критической точки и тогда правительству останется два выхода: либо резко увеличивать страховые взносы, либо сокращать размер пенсий.

«Беларусь стоит перед выбором: либо готовиться к переходу на новую систему, либо ждать, пока проблема станет неконтролируемой», — подытоживает эксперт.

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