Белорусы будут работать дольше, а пенсии – снижаться

Белорусы будут работать дольше, а пенсии – снижаться8
- 2.03.2025, 14:16
- 5,854
Прогноз экономиста.
Через 25 лет на 10 работающих белорусов будет приходиться 6 пенсионеров. Такие данные приводит экономист Лев Львовский, сообщает «Еврорадио».
По его мнению, если в ближайшие годы не провести глубокую реформу, то через 10-15 лет государство будет финансировать пенсии только из бюджета, а их размер сократится.
Проблема в демографии
Белорусская пенсионная система работает по распределительному принципу: взносы работающих граждан идут на выплаты текущим пенсионерам. Эта схема была эффективна, когда население росло. Но ситуация в Беларуси кардинально меняется и уже не первый год.
«Сейчас на 10 работающих приходится 4 пенсионера, а через 25 лет их будет уже 6, — поясняет Львовский. — Это значит, что нагрузка на работающих увеличится в полтора раза».
Демографический кризис усугубляется растущей трудовой эмиграцией и снижением рождаемости, что ведет к сокращению людей, делающих отчисления в пенсионный фонд.
Несмотря на то, что проблеме не первый десяток лет, власти предпочитают ее не обсуждать.
«Правительство уверяет, что в ФСЗН есть профицит, но на самом деле фонд уже сегодня частично финансируется из госбюджета», — говорит Львовский. Только в 2024 году на поддержку фонда было выделено 2 млрд рублей.
Если такая тенденция сохраниться, то через несколько лет пенсионный фонд будет полностью покрываться из бюджета, и это негативно скажется на размере пенсий.
Понимая это, правительство предпринимает лишь косметические изменения. Так был отменен вычет из пенсий работающим пенсионерам.
«Это хорошая мера, но она лишь немного откладывает кризис. В экономику вернется максимум 10 тысяч человек, а этого явно недостаточно», – поясняет Львовский.
Введенное ранее дополнительное пенсионное страхование не спасет ситуацию. Сейчас в этой системе около 45 тысяч человек, а их деньги инвестируются по непрозрачным схемам, подчеркивает эксперт.
Какие меры могут быть предприняты правительством?
Львовской считает, что власти повысят пенсионный возраст для женщин. Также возможно вовлечение в экономику матерей в декрете и людей с инвалидностью.
Но все это лишь временные решения, подчеркивает эксперт. Настоящая реформа должна включать переход к смешанной системе — сочетанию солидарного и накопительного принципов.
Почему такую пенсионную реформу сложно провести в нынешней ситуации?
Перевести часть взносов на накопительные счета можно только за счет внешнего кредита, но у Беларуси сейчас нет доступа к международным заимствованиям. Кроме того, у населения нет доверия к власти, а накопленные деньги должны быть надежно инвестированы.
«Сейчас государство предлагает людям отказаться от части доходов ради выплат через 30-40 лет. Но в нынешней политической и экономической ситуации никто не верит в стабильность этих накоплений», — подчеркивает Львовский.
Реформа неизбежна, но когда?
Откладывать реформу становится с каждым годом все сложнее. Игнорируя проблему, власти достигнут критической точки и тогда правительству останется два выхода: либо резко увеличивать страховые взносы, либо сокращать размер пенсий.
«Беларусь стоит перед выбором: либо готовиться к переходу на новую систему, либо ждать, пока проблема станет неконтролируемой», — подытоживает эксперт.