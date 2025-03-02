Путин предал РФ 7 Егор Чечеринда

2.03.2025, 14:00

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Это не просто разворот на 180 градусов.

Россия предложила администрации президента США Дональда Трампа заключить соглашение, согласно которому США могли бы добывать минеральные ресурсы, в том числе и редкоземельные металлы, находящиеся на оккупированной РФ территории Украины. По данным американского телеканала NBC News со ссылкой на американских чиновников, предложение Путина касалось доступа американских компаний к месторождениям на территории Донецкой и Запорожской областей, которые РФ считает своими «новыми регионами».

Также, по информации NBC News, высокопоставленные помощники Владимира Путина уже обсудили изложенную идею с представителями администрации Дональда Трампа во время встречи в Саудовской Аравии. При этом американская сторона не согласилась на сделку с Путиным, но и не отвергла ее.

Чуть ранее, 24 февраля, сам Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» заявил, что Москва готова предложить США совместно работать в области добычи редкоземельных металлов, а также производства алюминия. Глава РФ распространил свое «предложение» американцам и на «регионы РФ», которые российская армия оккупировала во время войны против соседней страны. То есть - на украинские земли.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые «новые территории». Там также есть определенные запасы», - сказал российским журналистам Путин.

Такое заявление вызвало волну недовольства в... российских пабликах. Первыми на «минеральные» предложения Путина США отреагировали российские военкоры, которые наконец заметили, что «профукали момент, когда злобное стремление чертовых пиндосов украсть природные богатства России снова стало перспективой взаимовыгодного сотрудничества с американскими партнерами».

Гнев российских военных легко объяснить, ведь россиян десятилетиями пугали «западной угрозой», рассказывая, как США просто мечтают захватить все российские природные ресурсы, а «мудрый президент Путин» не дает этого сделать. Теперь - сам Путин предлагает все это отдать американцам добровольно.

«Это не просто разворот на 180 градусов. Это - противоречит всему тому, ради чего якобы велась война. Раньше Путин рассказывал, что США делают все, чтобы захватить ресурсы РФ. А теперь он сам их с радостью предлагает. В общем, весьма впечатляющий поворот сюжета, который российская «провоенизированная» аудитория пытается постичь. Россия три года воевала ради того, чтобы отдать ресурсы Америке? Интересный план. Z-каналы несколько в шоке», - констатирует военный эксперт Майкл Наки.

Но «напряглись» не только Z-каналы, но и журналисты кремлевского пула. И, очевидно, они получили сверху команду - «успокоить» возмущенных граждан, которые объективно обвиняют Кремль в сдаче национальных интересов. Главный тезис, который можно проследить из их сообщений: «Никакой тревожной конкретики в путинском предложении нет. Да и Путин - не тот человек, который может что-то «ляпнуть» в публичном выступлении».

Зато «благодарные граждане», которые имеют хорошую память, тоже попытались напомнить, что «еще в 2023-м году Путин рассказывал, что коварная Америка хочет получить ресурсы РФ, поэтому Россия и начала войну».

"В 2025-м он уже сам готов отдать ресурсы американцам задешево», - пишет Телеграм-канал «Накипело». Концепция радикально изменилась.

Кроме того, россияне напомнили Путину о количестве жертв, отданных за «завоевание новых территорий» вместе с их полезными ископаемыми. К примеру, российское издание «Медиазона», совместно с российской службой ВВС и командой волонтеров ведет поименный список погибших на войне с Украиной российских военных, собранный из открытых источников (то есть, в него попадают только те, о смерти которых известно публично и есть имена и фамилии). На сегодня в этом списке 95,5 тысячи россиян.

Параллельно существует статистика количества погибших российских военнослужащих, на основе реестра наследственных дел. На конец 2024-го года в этом списке было более 165 тысяч человек.

Ну, а по информации украинского Генштаба, по состоянию на конец февраля 2025-го года потери армии РФ в Украине составили более 870 тысяч человек убитыми и ранеными. Ежедневно на войне погибают более тысячи россиян.

«Неужели российские солдаты три года умирали ради того, чтобы Путин продал страну США!!!? Как же наши погибшие мальчики? За что?», - риторически призывают к справедливости россияне.

Но в Кремле вряд ли будут к ним прислушиваться. Дело - в деньгах. Кто же заработает на крови российских солдат?

24 февраля Путин оперативно собрал совещание по развитию отрасли добычи редкоземельных металлов. Единственный крупный производитель таких металлов в РФ - это Соликамский магниевый завод (СМЗ). На следующий день после совещания у Путина СМЗ заявил о расширении собственного производства.

Свою продукцию СМЗ изготавливает из сырья, которое поступает с другого уникального предприятия - Ловозерского ГОКа. До начала полномасштабной войны с Украиной главным владельцем СМЗ и Ловозерского ГОКа был миллиардер Петр Кандрашов. Однако после 2022-го года оба предприятия были национализированы Кремлем через суды, которые признали их приватизацию незаконной. Предприятия передали госкорпорации «Росатом». СМЗ - согласно указу Путина, а Ловозерский ГОК - по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.

Таким образом, «Росатом» стал единоличным владельцем полного цикла - от добычи до производства редкоземельных металлов.

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Вся эта история тесно связана с давним другом Путина Михаилом Ковальчуком, которого называют «любимым физиком Путина» и человеком, который «серьезно влияет на естественно-научное мировоззрение российского президента».

Он входит в президиум научно-технического совета «Росатома», возглавляет Курчатовский институт, который сотрудничает с госкорпорацией. Гендиректор «Росатома» называет Ковальчука «чутким и мудрым наставником». В 2023 году Путин даже ввел Михаила Ковальчука в состав комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения «технологического суверенитета».

Наблюдательный совет «Росатома» возглавляет давний знакомый Ковальчука - Сергей Кириенко. Он также занимается «интеграцией новых территорий», которыми россияне называют Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Теперь Михаил Ковальчук вместе с Сергеем Кириенко и Владимиром Путиным планируют зарабатывать деньги на «новых территориях» России вместе с американцами - зарабатывать на крови погибших при оккупации этих украинских земель «их мальчиков». А русские бабы еще нарожают, - как, поговаривают, утверждал их маршал Жуков.

Егор Чечеринда, УНИАН

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