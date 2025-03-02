Bloomberg: Трамп столкнулся с парадоксальной реакцией украинцев 3 2.03.2025, 14:11

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Эта динамика проявилась сразу после спора в Овальном кабинете

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что рассматривает Владимира Зеленского как препятствие для оказания помощи Украине, однако столкнулась с парадоксальным противостоянием со стороны украинцев.

Как пишет Bloomberg, политические нападки США на Зеленского усилились после пятничной перепалки в Белом доме. Тогда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс назвали Зеленского неуважительным и предположили, что его неуступчивость, а не агрессия Москвы, является препятствием на пути к прекращению огня с Россией.

«Парадокс для Трампа и Вэнса заключается в том, что чем больше они давят на Зеленского, тем больше украинцев встают на сторону своего президента. Это динамика, которая проявилась на улицах Киева сразу после фиаско в Овальном кабинете», - пишет издание.

«Трамп хотел унизить нас всех… Несмотря на то, что я не голосовал за Зеленского, моя личная поддержка президента после этого зрелища возросла», - сказал 52-летний фотограф Владислав Мусиенко.

Глава вооруженных сил Украины Генерал Александр Сырский также высказал свою поддержку президенту, заявив, что военные «вместе с Верховным главнокомандующим».

Другой вопрос - как долго еще люди будут оставаться едиными в такой напряженной ситуации, отмечает Bloomberg.

Хотя на фронте наблюдается стабилизация, россияне имеют превосходство в живой силе и вооружении. По словам источников издания, россияне также усиливают давление на информационную сферу, создавая раскол в военных кругах, между военными и обществом, а также между Украиной и ее партнерами.

В то же время возможное мирное соглашение многие украинцы воспримут сложно, и оно будет потенциально опасным с политической точки зрения для того, кто будет стоять у власти.

«Общественные настроения свидетельствуют о том, что даже смена президента не обязательно приведет к появлению лидера, более благосклонного к Трампу и его планам по скорейшей нормализации отношений с Россией», - отмечает издание.

Так, по данным соцопроса группы «Рейтинг», около 83 % украинцев заявили, что согласились бы на прекращение огня только при условии предоставления гарантий безопасности - тот самый камень преткновения, который стал причиной ссоры в Белом доме. Только 2% согласились бы на прекращение огня без всяких условий.

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