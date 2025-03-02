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Дональд Туск: Европа проснулась

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  • 2.03.2025, 14:47
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Дональд Туск: Европа проснулась
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Об этом он заявил перед вылетом на саммит европейских лидеров в Лондоне.

Позиция США по войне РФ против Украины «не такая однозначная», как в Польше. Эту «дилемму» нужно преодолеть.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.

Туск дал небольшой брифинг в аэропорту перед вылетом в Лондон на саммит по Украине. Он отметил, что ситуация сложная, и существует «определенная дилемма» в том, что позиция США «не такая однозначная, как наша в вопросе Украины и России».

«Но мы должны эту дилемму преодолеть», - заявил премьер, добавив, что Польша имеет прекрасные отношения с США и будет укреплять их.

Туск подчеркнул, что на фоне последних событий в течение прошлых недель Европа проснулась. Он отметил, что на саммите будет призывать, чтобы европейских войск на восточном фланге ЕС, в Финляндии, балтийских стран и Польши, стало больше.

«Вдумайтесь, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 130 млн россиян», - заявил Туск.

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