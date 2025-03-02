«Белавиа» запустила чартер на популярный у белорусов курорт 2.03.2025, 14:53

Фото: Charter97.org

Куда он отправился?

Хорошая новость для белорусов, которые планируют отдохнуть в ОАЭ. Чартеры «Белавиа» начали летать в самый северный эмират страны, расположен на берегу Персидского залива. Первый рейс из Минска в Рас-эль-Хайму состоялся 2 марта. Информация об этом появилась в телеграм-канале Национального аэропорта.

Рейсы в Рас-эль-Хайму — это чартерная программа, которую запустили «Белавиа» и туристический оператор «Тайм Вояж». Из Минска на берег Персидского залива первые пассажиры отправились 2 марта в 05:05 утра. Телеграм-канала «Белавиа» сообщает, что билеты на этот самолет были раскуплены за 10 дней до рейса.

Планируется, что летать такие самолеты будут раз в 9, 10, 11 ночей.

По оценкам «Тайм Вояж», около 30 процентов всех отдыхающих в ОАЭ белорусских туристов едут в Рас-эль-Хайму.

— Эмират активно развивается, прикладывает много маркетинговых усилий — для того, чтобы привлечь белорусов. ОАЭ — это семейный отдых, и как раз в Рас-эль-Хайме много отелей, работающих по системе «все включено» и ориентированных на отдых с детьми различного возраста. Практически все отели находятся на первой линии, курорт располагает отличной инфраструктурой. Для желающих — около полутора часов дороги, и вы в Дубае, — ранее отмечал глава компании «Тайм Вояж» Руслан Сегенюк.

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