Мошенники все чаще звонят белорусам с одной и той же «историей» 2.03.2025, 15:09

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Предлагают «задекларировать» деньги, чтобы не иметь проблем с законом.

Аферисты стали все чаще звонить людям и утверждать, что средства жертв переводились террористам. Также продолжает использоваться схема мошенничества, когда злоумышленники говорят людям, что их близкие попали в аварию и нуждаются в помощи. Таким образом выманивают деньги в основном у пожилых женщин, сообщает пресс-служба МВД.

Участились случаи, когда аферисты в мессенджерах представляются правоохранителями и убеждают жертву, что с ее счетов были переводы террористическим организациям. Жертвам предлагают «задекларировать» их деньги и перевести на «безопасные счета», чтобы якобы не иметь проблем с законом.

«Иногда пострадавших запугивают и самих используют как посланников. Две иностранки 53 и 57 лет, став жертвами злоумышленников, по их указанию прибыли в Беларусь, где участвовали в преступных схемах и были задержаны милиционерами», – отмечает МВД.

Кроме того, преступники все еще активно обманывают людей, утверждая, что их близкие в опасности.

«Гражданам, в основном пожилым женщинам, по телефону сообщается ложная информация о совершении их родственниками ДТП, и что для оказания им срочной помощи необходима крупная сумма. Пострадавшие передают наличные прибывшему курьеру», – рассказывает МВД о схемах мошенников.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, МВД рекомендует:

– если вам позвонил незнакомец с информацией, что ваш родственник стал виновником ДТП, либо с предложением задекларировать наличные сбережения или взять в банках кредиты и перевести деньги на «безопасные счета» – немедленно прекратите разговор;

– помните: правоохранители, работники банков и других учреждений не созваниваются с гражданами в мессенджерах, не предлагают участвовать в спецоперациях, не просят оформить кредиты;

– расскажите пожилым родственникам и знакомым о схемах мошенничества, предостерегите их от передачи денежных средств третьим лицам.

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