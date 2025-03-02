Белорусский производитель выпустил «золотую версию» давно знакомых конфет 10 2.03.2025, 15:40

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Стоят они в 1,3−2 раза дороже.

Центром очередного эксперимента по удовлетворению потребительского любопытства стали шоколадные конфеты. У «Коммунарки» появилась «Золотая коллекция», в которую вошли четыре популярных вида конфет в улучшенных составах. Новинки при этом дороже обычных вариантов в 1,3−2 раза. Журналисты купили оригиналы и их «золотые» дубли и решили продегустировать вслепую.

«Коммунарке» в этом году исполняется 120 лет — в честь этой даты и выпустили лимитированную серию. Коллекционные дубли появились у «Любимой Аленки», «Мишки на поляне», «Красной Шапочки» и «Коммунарки». Для всех «золотых» версий производитель обещает полностью натуральный состав.

На предприятии журналистам рассказали, что эти новинки изначально задуманы как специальная серия. Если они понравятся людям, их оставят в постоянном ассортименте. В первую очередь новые конфеты отгружают в фирменные магазины, а с конца марта их можно будет найти и в торговых сетях.

В одном из минских фирменных магазинов журналисты обнаружили сразу все восемь видов конфет. Взяли каждого по 10 штук — суммарно вес 80 составил 1,1 килограмма, а цена — 42,07 рубля. С покупкой решили поэкспериментировать. Для этого обратились к помощи коллег, которым предложили вслепую попробовать каждый вид конфет. При этом никто из участников не знал, какая из них относится к «Золотой коллекции», а какая нет. Все образцы заранее разложили по разным блюдам, а чтобы не запутаться самим, спрятали под каждой из тарелок подсказки — свернутые фантики.

«Коммунарка» в красной упаковке

— Вкус выдержанного бренди с яркими акцентами жареного арахиса, — так описывает новинку производитель. — Особенностью данной конфеты является добавление дробленого жареного арахиса. Количество бренди увеличено на 22%, сгущенного молока — на 11%.

Классический вариант мы купили по цене 29,45 рубля за кило, конфеты из ограниченной серии — по 40,91 рубля. Цена отличается почти в 1,4 раза.

Конфета из «Золотой коллекции» справа

Конфеты на столе распределены по парам. Просим дегустаторов взять первые две штуки. Напоминаем, они не знают, какой именно вид конфет пробуют: классические или из «Золотой коллекции».

Про классическую версию звучат такие мнения:

— Чувствую яркий шоколадный вкус.

— Для меня они ощутимо сладкие.

А это мнения про новинку:

— На вид в них много начинки.

— Чувствую яркий аромат ликера.

— Для меня они гармоничные.

— На мой взгляд, они нежные.

— Чувствую мягкость.

«Любимая Аленка»

«Коммунарка» описывает так:

— Насыщенный ореховый купаж на основе полезного масла ши. Состав с бо́льшим содержанием орехов — целых три вида: фундук, миндаль и кешью — вместо одного вида (фундука). Химические добавки полностью отсутствуют.

Привычная версия стоит 36,93 рубля за килограмм, а конфета из спецвыпуска — 49,08 рубля. Разница в цене получатся 1,3 раза.

Снимаем упаковку и режем каждую конфету пополам. Дегустаторы пробуют.

Вот какие мнения звучат про классическую версию:

— Они мягкие и с насыщенным вкусом.

— Чувствую мягкий шоколад и мягкую начинку.

— Для меня они сладкие.

— Мягкие, мне они напоминают конфеты в коробках.

А так наши участники дегустации прокомментировали версию из спецвыпуска:

— Заметен не сильно сладкий вкус.

— Чувствую твердую текстуру и неярко выраженный вкус.

— Их я бы съела много.

— Замечаю плотную текстуру.

— Чувствую тут горький шоколад.

«Красная Шапочка»

Переходим к третьему виду конфет. Про новинку производитель рассказывает так:

— Уменьшенная сладость в нежной начинке на основе масла ши. Часть сахара заменена на карамелизированный сывороточный порошок, добавлено масло ши, что дало возможность получить более мягкую текстуру массы типа пралине.

Давно знакомые потребителям конфеты стоят 17,99 рубля за килограмм, новинка — 36,93 рубля. Ценники различаются в 2 раза.

Снимаем фантики, присматриваемся к конфетам.

Вот что говорят дегустаторы про более дешевый вариант «Красной Шапочки»:

— Привычные, сладкие — узнаваемый вкус.

— Чувствую сливочный вкус у конфеты.

— Тут плотный шоколад.

— У них насыщенный вкус.

А это мнения про новинку в золотистой этикетке:

— Чувствую, что это ПП-версия.

— Начинка для меня вкусная, нежная, сливочная.

— Мне понравилась начинка.

— Чувствую халвичный вкус.

«Мишка на поляне»

Переходим к последнему на сегодня, четвертому виду конфет. Про новинку из «Золотой серии» производитель говорит так:

— Польза пищевого волокна — в неповторимом оттенке миндального пралине. Конфета содержит пищевое волокно, которое улучшает пищеварение и способствует чувству насыщения. Добавлено миндальное пралине, масло ши и какао-порошок. Масло ши обычно не вызывает аллергических реакций у большинства людей, что делает его безопасным выбором для широкой аудитории.

Ее ценник — 53,44 рубля за килограмм, а кило привычного «Мишки» стоило 38,48 рубля. Цены различаются примерно в 1,4 раза.

Снова смотрим на конфеты без фантиков.

Дегустаторы разбирают конфеты с последней на сегодня пары тарелок, и у нас появляются новые впечатления. Вот что участники говорят про привычного «Мишку»:

— Чувствую насыщенный вкус и мягкую текстуру.

— Они нежные.

— Тут гармонично все, очень слаженный комплект.

А это мнения про новинку:

— Очень привычный вкус.

— Чувствую сухость.

Выводы дегустаторов

В конце эксперимента журналисты спросили у дегустаторов, готовы ли они заплатить больше за «золотую версию» конфет.

— Я переплачу, мне вкусно, — отмечает Анна.

— Я бы переплатила, если бы это были зожные конфеты с минимальным содержанием сахара, — говорит Вероника.

— Со мной все просто: я готов переплатить за любые конфеты с изюмом, — шутит Николай.

— Для меня ноль смысла переплачивать, — считает Дарья.

— Я выбрала себе все варианты дешевле, — говорит Татьяна.

Резюмируя эксперимент, журналисты напомнили, что их дегустация выполнена непрофессионалами. Участники поделились своими субъективными мнениями, так что пробы носят скорее развлекательный характер. Какие именно продукты покупать — это выбор, который в магазине каждому покупателю предстоит сделать самостоятельно.

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