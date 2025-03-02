NYT: Сегодня все зависит от Европы 1 2.03.2025, 15:44

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Времени на раздумья нет.

Европейские лидеры длительное время работали над поддержкой Украины и укреплением собственной обороны. Но после конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским Европе придется значительно ускорить принятие решений, пишет The New York Times.

«Разительный поворот в американской стратегии заставил лидеров стран континента растеряться. Многие опасаются, что если война закончится слабым соглашением для Украины, это придаст России сил и сделает ее еще большей угрозой для остальной Европы. Смена тональности делает достижение большей самодостаточности как никогда актуальным, даже если европейские лидеры сталкиваются с теми же сложными проблемами, что и раньше», - пишет издание.

Как отмечает NYT, потребуются годы, чтобы создать системы вооружений и потенциал, необходимые Европе для настоящей военной независимости. При этом поддержка Украины при одновременном создании собственной обороны может потребовать таких быстрых действий и единой политической воли, которых ЕС обычно не удается достичь.

«Сегодня все зависит от Европы: Вопрос в том, как они сделают шаг вперед?» - «У них нет альтернативы», - сказала Александра де Хооп Шеффер, исполняющая обязанности президента Немецкого фонда Маршалла.

Ускорить переход Европы к автономии в обороне будет нелегко

Прежде всего, увеличение финансового бремени по оказанию помощи Украине, вероятно, будет стоить дорого. Только Соединенные Штаты потратили около 114 миллиардов долларов на военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине за последние три года, по сравнению с 132 миллиардами долларов Европы.

Кроме того, Америка предоставляет критически важные системы вооружений и другое военное оборудование, которое практически невозможно быстро заменить.

Также проблема заключается в том, что увеличение расходов на оборону обычно означает сокращение расходов на другие приоритеты, такие как здравоохранение и социальные услуги. Поэтому найти политическую волю для увеличения расходов будет непросто.

Когда речь заходит о поиске дополнительных средств для поддержки Украины, европейцы не выступают единым фронтом, отмечает NYT.

Европейские чиновники также все еще рассматривают вопрос о том, следует ли, когда и как направить европейские миротворческие силы на территорию Украины.

Однако после пятничного обмена мнениями есть мнение, что время неспешных обсуждений, возможно, закончилось. Хотя чиновники только начали говорить о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, им, возможно, придется начать быстро думать о том, как их реализовать, и «очень, очень серьезно взяться за дело», говорит Шеффер.

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