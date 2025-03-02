Антропологи разгадали одну из великих тайн Земли 7 2.03.2025, 15:59

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Почему на острове Северный Сентинел лучше не высаживаться?

26-летний американский миссионер Джон Аллен Чау 16 ноября 2018 года плыл на каяке к острову Северный Сентинел. У берега было тихо, ощущались только плеск волн и далекий крик морских птиц. Исследователь дважды пытался добраться до берега, однако охранники прогнали его и начали кричать.

Уже во время второй попытки Джон попытался снова добраться до берега, после чего в него выпустили стрелу, которая попала в его водонепроницаемую Библию. Тогда он понял, что лучше отступить. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для издания Forbes, рассказывая о загадочности этого острова.

Однако на следующий день Чау решил продолжить свои попытки, несмотря на то, что правительство Индии запретило любые контакты с островом в 1956 году, чтобы защитить местное племя.

Когда Чау удалось ступить на остров, то через несколько минут из-за деревьев появились люди. Рыбаки, которые помогли исследователю добраться до места, увидели, как его тело перетащили через пляж и закопали в песок.

«Но запрет 1956 года на острове Северного Стража был не только для того, чтобы обезопасить чужаков. Чау, руководимый миссионерским рвением, скорее всего, не хотел причинить вред жителям острова Сентинел. Однако он упустил из виду важный аспект их существования», - подчеркнул Треверс.

Почему чужакам запрещено посещать остров

Антропологи отмечают, что жители Северного Часового острова жили в почти полной изоляции в течение десятков тысяч лет. Это означает, что сентинельцы не подвергались воздействию многих патогенных микроорганизмов, которые распространены во внешнем мире, поэтому их иммунная система не готова к болезням, которые нечаянно могут занести чужаки.

Поэтому индийское правительство приняло Постановление об Андаманских и Никобарских островах в 1956 году, которое запрещает путешествия на Северный Сторожевой остров и любое приближение к нему, чтобы защитить сентинельцев от инфекционных болезней, против которых они не имеют иммунитета.

Однако не только по этой причине запрещается посещать остров, говорит Треверс.

По его словам, правительство Индии ввело такой закон, чтобы сохранить культурное наследие и традиционный образ жизни. В частности регламент защищает племена от внешних воздействий, которые могут нарушить их многовековой образ жизни, гарантируя, что их обычаи, языки и традиции будут неприкосновенными.

Кроме того, посторонние лица могут эксплуатировать племена в целях туризма, исследований и добычи ресурсов. Поэтому закон запрещает захват земель, принудительные контакты и несанкционированный доступ, чтобы защитить их независимость.

Северный Сентинельский остров - что о нем известно

Сентинельцы жили в изоляции на протяжении десятков тысяч лет. Остров размером около 60 квадратных километров густо покрыт тропическим лесом, без каких-либо признаков сельского хозяйства или крупных поселений.

«Тонкая полоса белопесчаных пляжей окружает сушу, нарушенная лишь неровными остатками отмерших коралловых рифов, которые служат естественным барьером против лодок. В отличие от многих других Андаманских островов Индии, Северный Сентинел не затронула современная инфраструктура - здесь нет ни дорог, ни гаваней, ни взлетно-посадочных полос. Сверху остров Норт-Сентинел выглядит нетронутым - лишь густые джунгли, тянущиеся до самой береговой линии. Но сквозь деревья прорезаются едва заметные узкие тропинки, едва заметные следы передвижения часовых», - рассказал биолог.

Исследователи считают, что сентинельцы являются прямыми потомками древнейших человеческих популяций, которые вышли из Африки и расселились в разных уголках Земли.

Как все же удалось узнать о жителях острова

Вся информация о сентинельцах известна благодаря антропологу Трилокнатху Пандиту, который посвятил годы изучению одного из последних племен на Земле, не имеющих контракта с человечеством.

«Его первая экспедиция на северный остров Сентинел в 1967 году положила начало серии попыток осторожного наблюдения за их образом жизни. В то время знания о сентинелах были скудными, кроме сообщений об их ожесточенном неприятии чужаков», - добавил Треверс.

В течение десятилетий Пандит вместе со своей командой осторожно приближались к берегам острова, оставляя небольшие подарки, а именно кокосы, бананы и металлические инструменты, надеясь завоевать доверие.

«Стражи реагировали непредсказуемо. Иногда они забирали подношения после того, как посетители отходили. Иногда стрелы летели с дерева, четко предупреждая, что надо держаться подальше. Тогда, 4 января 1991 года, произошло нечто неожиданное. Группа часовых вышла из джунглей и без оружия вошла в воду. Впервые они приняли кокосы непосредственно от команды Пандита. Некоторые из них прятали их под мышками, как будто они были ценной вещью. Свидетельства других изолированных племен показывают, что контакт может иметь разрушительное влияние на их здоровье», - отметил биолог.

В то же время такой момент был коротким. Пандит в разговоре с BBC рассказывал:

«Когда я раздавал кокосы, я немного оторвался от остальной команды и начал приближаться к берегу. Один молодой мальчик-штурман скорчил смешную рожу, взял нож и подал мне знак, что отрежет мне голову. Я немедленно позвал лодку и быстро отступил. Жест мальчика является знаковым. Он дал понять, что мне здесь не рады».

Несмотря на усилия Пандита, сентинельцы до сих пор остаются загадкой, ведь их язык не классифицирован, их обычаи таинственны, а образ жизни почти не изменился за тысячи лет.

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