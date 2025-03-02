Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США 17 2.03.2025, 16:09

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До сих пор у США официального языка не было.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского государственным языком в стране. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Этот указ определяет английский язык как официальный язык Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В указе отмечено, что английский использовался как национальный язык со времен основания США.

«Наши исторические руководящие документы, включая Декларацию независимости и Конституцию, были написаны на английском языке. Поэтому давно необходимо объявить английский официальным языком Соединенных Штатов», - отмечается в тексте указа. Подчеркивается, что принятые меры будут содействовать единству и формированию общей американской культуры для граждан страны.

Этот указ также отменил действие документа, которым гарантировался доступ к государственным услугам людей с ограниченным английским.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у США за всю их историю никогда не было государственного языка, утвержденного на федеральном уровне.

По данным Бюро переписи населения США, люди в стране общаются на более чем 350 языках. Наиболее распространенные языки помимо английского — испанский, китайский, тагальский, вьетнамский и арабский.

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