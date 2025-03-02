В Мозыре беспилотник атаковал высоковольтные линии ТЭЦ 5 2.03.2025, 16:16

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Он залетел в Беларусь во время российской атаки Украины.

Как стало известно «Флагштоку», отключение теплоснабжения в Мозыре 27−28 февраля было связано с падением беспилотника. Об инциденте сообщил житель района, знакомый с обстоятельствами произошедшего.

Ночью 27 февраля из-за падения дрона была повреждена одна из высоковольтных линий местной ТЭЦ (находится южнее Мозыря около нефтепрерабатывающего завода. — Прим. ред.). Из-за некорректно сработавшей автоматической системы защиты, аварийно отключились и соседние высоковольтные линии, полностью обесточив ТЭЦ, сообщил источник.

По его словам, после нескольких попыток станция была перезапущена, однако возникла новая беда — пуск теплоносителя привел к гидроудару в системе трубопроводов. В результате в нескольких местах был поврежден магистральный трубопровод диаметром 700 миллиметров.

Тогда обеспечение 100-тысячного Мозыря горячей водой в необходимом объеме стало невозможно.

По официальным сообщениям, для устранения аварии потребовалась работа аварийных бригад численностью 20 человек. Для их координации был создан штаб, работы контролировали Минэнерго и чиновники Гомельского облисполкома. Сварочные работы были завершены только к 1.10 28 февраля, к утру у потребителей стала восстанавливаться температура батарей.

Пролет беспилотника в Мозырском районе зафиксировал украинский мониторинговый канал «Рында Мониторит»: специалист канала сообщил «Флагштоку» о появлении БПЛА в воздушном пространстве Беларуси недалеко от Мозыря 27 февраля в 4.01.

В это время Украина (в том числе и северные области: Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая) находилась под массированной атакой российских беспилотников. В соседней Житомирской области Украины угроза атаки БПЛА сохранялась с 1.45 до 4.52 по минскому времени.

Этот инцидент стал первым верифицированным случаем, когда из-за БПЛА был нанесен урон энергетической системе Беларуси, отмечает «Флагшток». Власти предпочли скрыть информацию о причинах масштабной аварии.

Напомним, источники издания ранее сообщали, что ночью 27 февраля неизвестный летательный аппарат упал на хозяйственную постройку в Гомельском районе и взорвался.

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