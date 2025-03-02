Рой Джонс назвал пять лучших боксеров в истории 1 2.03.2025, 16:47

Рой Джонс

На второе место боксер поставил себя самого.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший на YouTube-канале Rukh Entertainment назвал топ-5 лучших боксеров в истории.

«На первом месте, конечно, Мухаммед Али. После него — я и Майк Тайсон. Затем, пожалуй, можно поставить Шугара Рэя Робинсона и Насима Хамеда», — сказал 56-летний Джонс.

Рой Джонс за свою карьеру провел 75 боев, в которых одержал 66 побед и потерпел девять поражений, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории. В последний раз американец выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка против Майка Тайсона.

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