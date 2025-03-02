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Стармер назвал три пункта для достижения прочного мира в Украине

  • 2.03.2025, 16:50
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Стармер назвал три пункта для достижения прочного мира в Украине
Кир Стармер
Фото: Getty Images

Нельзя заключить сделку, которая развалится, убежден британский премьер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC перечислил три пункта для достижения прочного мира в Украине.

По его мнению, чтобы гарантировать мир, необходимы:

«сильная Украина», способная бороться в случае необходимости, а также сильная позиция для ведения переговоров;

«европейский элемент с гарантиями безопасности»;

поддержка США.

«Вы не можете заключить сделку, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского», — заявил Стармер.

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