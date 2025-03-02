Какой будет погода в Беларуси 3 марта 2.03.2025, 17:05

Местами пройдут небольшие осадки.

В понедельник, 3 марта, на дорогах Беларуси местами сохранится гололедица, днем ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться слабые туман и гололед. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер западный, умеренный. Днем в отдельных районах он усилится, его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — 2-8 тепла. Атмосферное давление будет слабо падать.

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