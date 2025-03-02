Курды объявили перемирие с Турцией, против которой воевали 40 лет 2.03.2025, 17:16

Фото: REUTERS/Orhan Qereman

Перемирие вступило в силу 1 марта.

Рабочая партия Курдистана (РПК) поддержала призыв ее главы Абдуллы Оджалана о завершении вооруженной борьбы против Турции. Заявление PПK опубликовало курдское информационное агентство Firat.

В партийном документе говорится, что перемирие вступает в силу 1 марта.

«Это решение распространяется на все наши силы. Все командования и соответствующие подразделения должны строго придерживаться решений нашей партии о перемирии и полностью поддерживать его. Безусловно, в случае вероятных атак наши силы имеют право на самооборону и должны нанести нужный ответ в рамках законного права на защиту. Мы также оставляем за собой право на ответные действия в случае продолжения атак», – говорится в заявлении.

Сложить оружие глава РПК Оджалан, находящийся в турецкой тюрьме с 1999 года, призвал 27 февраля.

Как пишет «Голос Америки», заявление прозвучало на фоне фундаментальных изменений в регионе, в частности, реконфигурации власти в соседней Сирии после свержения режима президента Башара Асада, ослабления боевого движения «Хезболла» в Ливане и войны Израиля и ХАМАС в Газе.

После заявления Оджалана президент Турции Реджеп Эрдоган, которого цитирует издание, отметил возможность сделать «исторический шаг», чтобы разрушить «стену террора, которая стояла между 1000-летним братством» (турецкого и курдского народов).

Некоторые эксперты считают, что примирение предоставит правительству Эрдогана поддержку курдов для новой конституции, которая позволит ему оставаться у власти после 2028 года, когда истечет его нынешний срок, пишет СМИ.

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