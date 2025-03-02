Крупный белорусский банк будет брать 20 рублей за ошибочный перевод
- 2.03.2025, 17:20
С 1 апреля.
Крупный белорусский банк объявил, что будет брать 20 рублей за ошибочный перевод. Подробности озвучили в пресс-службе «Альфа-Банка».
В сообщении сказано, что с 1 апреля 2025 года начнут действовать изменения, внесенные в перечень вознаграждений. В том случае, если белорус ошибочно переведет деньги не туда и захочет ситуацию исправить, то за подачу заявления на возврат необходимо будет заплатить банку 20 рублей. При этом, указанная комиссия будет взиматься за каждое заявление по каждой ошибочной операции.
В пресс-службе уточнили, что это касается безналичных переводов, которые были сделаны через мобильное приложение InSync, систему ЕРИП, переводы с карты на карту, а также через интернет-банкинг «Альфа-Клик».
Отмечается, что неважно, куда именно пользователь отправил деньги – на счет в «Альфа-Банке», в другом белорусском банке или же на карту физического лица иностранного банка. Однако в последнем случае речь идет про перевод с карты на карту.