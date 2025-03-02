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Туск на саммите в Лондоне попросит союзников усилить восточный фланг НАТО

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  • 2.03.2025, 17:44
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Туск на саммите в Лондоне попросит союзников усилить восточный фланг НАТО
Дональд Туск
Фото: PAP/Paweł Supernak

Премьер Польши хочет разместить больше войск на границах с РФ и Беларусью.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что восточный фланг НАТО должен быть усилен. Об этом он будет просить союзников на саммите в Лондоне 2 марта.

Заявление Туска перед саммитом цитирует BBC.

«Это будет настоящим испытанием намерений и возможностей каждого европейского государства, чтобы войска европейских союзников присутствовали в Финляндии, странах Балтии и Польше — на границах с Россией и Беларусью», - сказал он.

Туск отметил, что Польша должна иметь «дополнительный страховой полис» в виде укрепления обороноспособности страны и Европы. По его мнению, Европа «должна взять на свои плечи большую ответственность за безопасность континента».

«Это парадокс, послушайте, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 140 млн россиян. Если умеешь считать, то рассчитывай на себя», - добавил Туск.

Премьер Польши также заявил, что поддерживает предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони созвать саммит европейских лидеров и США.

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