В нескольких районах Беларуси вводят дни трезвости

В нескольких районах Беларуси вводят дни трезвости8
- 2.03.2025, 17:56
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Спиртное можно будет купить только в розлив.
Райисполкомы некоторых районов Беларуси уже приняли и официально опубликовали решения о проведении в 2025 году дней трезвости.
На Национальном правовом портале имеется такой документ Круглянского райисполкома. В соответствии с ним, день трезвости в районе ожидается в «единый день проведения торжественных линеек по случаю окончания учебного года и выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования». Затем – 1 сентября.
В эти дни спиртное на территории района можно будет купить только в розлив в объектах общественного питания.
Ограничить продажу алкогольных напитков решили также в Дрибинском районе. 28 марта, 24 мая, 1 сентября и 28 ноября. Отдельно в документе выделена дата 13 июня – день проведения выпускных вечеров. Во все эти дни купить алкоголь можно будет либо в общепите в розлив, либо в магазинах, но только с целью проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.
Аналогичное решение приняли и в Бобруйской райисполкоме. Там дни трезвости пройдут 20 марта, 1 сентября и 20 ноября «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними».