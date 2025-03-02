В нескольких районах Беларуси вводят дни трезвости 8 2.03.2025, 17:56

2,184

Спиртное можно будет купить только в розлив.

Райисполкомы некоторых районов Беларуси уже приняли и официально опубликовали решения о проведении в 2025 году дней трезвости.

На Национальном правовом портале имеется такой документ Круглянского райисполкома. В соответствии с ним, день трезвости в районе ожидается в «единый день проведения торжественных линеек по случаю окончания учебного года и выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования». Затем – 1 сентября.

В эти дни спиртное на территории района можно будет купить только в розлив в объектах общественного питания.

Ограничить продажу алкогольных напитков решили также в Дрибинском районе. 28 марта, 24 мая, 1 сентября и 28 ноября. Отдельно в документе выделена дата 13 июня – день проведения выпускных вечеров. Во все эти дни купить алкоголь можно будет либо в общепите в розлив, либо в магазинах, но только с целью проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

Аналогичное решение приняли и в Бобруйской райисполкоме. Там дни трезвости пройдут 20 марта, 1 сентября и 20 ноября «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com