Зеленский на полях саммита в Лондоне встретился с премьером Италии

Зеленский на полях саммита в Лондоне встретился с премьером Италии1
- 2.03.2025, 18:06
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На полях саммита европейских лидеров в Лондоне премьер Италии Джорджия Мелони встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.
«Встреча дала возможность подтвердить поддержку Италии Украины и ее народа, а также преданность Италии вместе с европейскими, западными и американскими партнерами строить справедливый и крепкий мир, который обеспечит будущее суверенитета, безопасности и свободы для Украины», — говорится в сообщении итальянского правительства.
Также о встрече рассказал и украинский президент. По его словам, они встретились «для выработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром». Зеленский подчеркнул, что Украине нужен стабильный мир, подкрепленный гарантиями безопасности.
«Благодарю Италию за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине», — подчеркнул президент Украины.
Сегодня в Лондоне состоится саммит, на котором лидеры Украины, Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, генеральный секретарь НАТО, главы Еврокомиссии и Евросовета обсудят гарантии безопасности Украины в случае прекращения огня с Россией.