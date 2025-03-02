В Минске продают квартиру дешевле $20 000

В Минске продают квартиру дешевле $20 0002
- 2.03.2025, 18:16
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Площадь квартиры составляет 37,5 квадратных метра.
На продажу в Минске выставили квартиру стоимостью $19 900. Но этот вариант улучшения жилищных условий оценят не все.
Об объекте сообщается, что он находится по адресу переулок Масюковщина, 32. Общая площадь квартиры составляет 37,5 квадратных метра, из которых 12,2 «квадрата» занимает кухня. Предложение привлекает и непривычно низкой стоимостью метра – $531 в эквиваленте.
«Квартира в виде выделенной доли (49/100). Частная собственность. Находится в частном доме. 2 комнаты, одна из них – проходная, кухня и отдельные хозяйственные помещения», – говорится в объявлении.