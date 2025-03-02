закрыть
2 марта 2025, воскресенье, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают квартиру дешевле $20 000

2
  • 2.03.2025, 18:16
  • 2,090
В Минске продают квартиру дешевле $20 000

Площадь квартиры составляет 37,5 квадратных метра.

На продажу в Минске выставили квартиру стоимостью $19 900. Но этот вариант улучшения жилищных условий оценят не все.

Об объекте сообщается, что он находится по адресу переулок Масюковщина, 32. Общая площадь квартиры составляет 37,5 квадратных метра, из которых 12,2 «квадрата» занимает кухня. Предложение привлекает и непривычно низкой стоимостью метра – $531 в эквиваленте.

«Квартира в виде выделенной доли (49/100). Частная собственность. Находится в частном доме. 2 комнаты, одна из них – проходная, кухня и отдельные хозяйственные помещения», – говорится в объявлении.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук