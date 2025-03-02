закрыть
2 марта 2025, воскресенье, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Лондоне начался саммит европейских лидеров по Украине

2
  • 2.03.2025, 18:24
  • 2,334
В Лондоне начался саммит европейских лидеров по Украине
Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Станет ли он эпохальным?

Премьер Великобритании Кир Стармер открыл саммит европейских лидеров по Украине в Лондоне.

Об этом сообщает The Telegraph.

«В моих беседах в последние дни мы договорились, что группа из нас будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудит это с США и вместе будет продвигать», — заявил Стармер, открывая саммит.

Он также заявил, что союзники должны продолжать поддерживать Украину и подчеркнул, что «даже в то время, как Россия говорит о мире, она продолжает свою неустанную агрессию».

Совместное фото лидеров государств перед началом саммита в Лондоне (Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS)

«Это повестка дня, и мы должны договориться о том, какие шаги вытекают из этой встречи, чтобы достичь мира через силу на благо всех. Итак, начнем».

Дискуссии на саммите должны продолжаться в течение следующих нескольких часов.

Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Ожидается, что после завершения переговоров Стармер проведет пресс-конференцию.

Также после саммита президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук