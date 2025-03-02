В Лондоне начался саммит европейских лидеров по Украине

В Лондоне начался саммит европейских лидеров по Украине2
- 2.03.2025, 18:24
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Станет ли он эпохальным?
Премьер Великобритании Кир Стармер открыл саммит европейских лидеров по Украине в Лондоне.
Об этом сообщает The Telegraph.
«В моих беседах в последние дни мы договорились, что группа из нас будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудит это с США и вместе будет продвигать», — заявил Стармер, открывая саммит.
Он также заявил, что союзники должны продолжать поддерживать Украину и подчеркнул, что «даже в то время, как Россия говорит о мире, она продолжает свою неустанную агрессию».
«Это повестка дня, и мы должны договориться о том, какие шаги вытекают из этой встречи, чтобы достичь мира через силу на благо всех. Итак, начнем».
Дискуссии на саммите должны продолжаться в течение следующих нескольких часов.
Ожидается, что после завершения переговоров Стармер проведет пресс-конференцию.
Также после саммита президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом.