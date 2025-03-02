В Лондоне начался саммит европейских лидеров по Украине 2 2.03.2025, 18:24

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Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Станет ли он эпохальным?

Премьер Великобритании Кир Стармер открыл саммит европейских лидеров по Украине в Лондоне.

Об этом сообщает The Telegraph.

«В моих беседах в последние дни мы договорились, что группа из нас будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудит это с США и вместе будет продвигать», — заявил Стармер, открывая саммит.

Он также заявил, что союзники должны продолжать поддерживать Украину и подчеркнул, что «даже в то время, как Россия говорит о мире, она продолжает свою неустанную агрессию».

Совместное фото лидеров государств перед началом саммита в Лондоне (Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS)

«Это повестка дня, и мы должны договориться о том, какие шаги вытекают из этой встречи, чтобы достичь мира через силу на благо всех. Итак, начнем».

Дискуссии на саммите должны продолжаться в течение следующих нескольких часов.

Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Ожидается, что после завершения переговоров Стармер проведет пресс-конференцию.

Также после саммита президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом.

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