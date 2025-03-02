Кир Стармер: Европа сталкивается с моментом, выпадающим раз в поколение 2.03.2025, 18:44

Кир Стармер

Фото: REUTERS

Премьер Великобритании пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Европа сталкивается с моментом для своей безопасности, выпадающим «раз в поколение», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время открытия саммита лидеров в Лондоне. Слова политика передает издание The Guardian.

«Мы все с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется», – сказал Стармер, повторяя свои слова со вчерашней встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время премьер предупредил, что «это момент, который бывает раз в поколение для безопасности Европы», поскольку достижение хорошего результата для Украины – это «не просто вопрос правильного или неправильного, это жизненно важно для каждой нации здесь и многих других тоже».

Стармер отметил, что намерен работать над планом для Украины, чтобы «потом обсудить его с США и вместе продвигать его вперед».

Политик добавил, что переговоры в ходе саммита будут сосредоточены на том, как партнеры могут вместе достичь справедливого и продолжительного мира, и как поддержать Украину, потому что «даже когда Россия говорит о мире, она продолжает свою неослабевающую агрессию».

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