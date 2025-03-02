На белоруса набросились с ножом в Подмосковье
- 2.03.2025, 18:51
Подозреваемый в нападении — бывший коллега.
Мужчина набросился с ножом на 19-летнего белоруса в подмосковном поселке Голубое. Он хотел отомстить за свое увольнение, сообщает телеграм-канал Mash.
Нападавший трижды ударил белоруса ножом. Инцидент случился на Трехсвятской улице в поселке Глубокое. Преступник выследил парня и напал на него со спины, после чего убежал.
По данным Mash, потерпевший и подозреваемый — бывшие коллеги. Они охраняли частный дом, но потом одного из них уволили (причина не сообщается). Из-за этого и случился конфликт, который закончился покушением.
Сейчас гражданин Беларуси находится в больнице в тяжелом состоянии, а напавшего на него мужчину разыскивают. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.