На белоруса набросились с ножом в Подмосковье 2.03.2025, 18:51

Подозреваемый в нападении — бывший коллега.

Мужчина набросился с ножом на 19-летнего белоруса в подмосковном поселке Голубое. Он хотел отомстить за свое увольнение, сообщает телеграм-канал Mash.

Нападавший трижды ударил белоруса ножом. Инцидент случился на Трехсвятской улице в поселке Глубокое. Преступник выследил парня и напал на него со спины, после чего убежал.

По данным Mash, потерпевший и подозреваемый — бывшие коллеги. Они охраняли частный дом, но потом одного из них уволили (причина не сообщается). Из-за этого и случился конфликт, который закончился покушением.

Сейчас гражданин Беларуси находится в больнице в тяжелом состоянии, а напавшего на него мужчину разыскивают. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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