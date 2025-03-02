Рютте о поддержке Украины: Вся Европа должна сделать больше
- 2.03.2025, 19:08
Генсек НАТО отметил, что «очень позитивно настроен» относительно сегодняшней встречи в Лондоне.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны должны больше поддерживать Украину. Этот вопрос является одним из ключевых моментов саммита европейских лидеров в Лондоне.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Рютте в соцсети Х.
Генсек НАТО отметил, что «очень позитивно настроен» относительно сегодняшней встречи в Лондоне. По словам Рютте, есть три ключевых момента, которые должны обсуждаться на саммите европейских лидеров.
«Поддержка Украины сегодня. Вся Европа должна сделать больше», - подчеркнул генсек Альянса.
Во-вторых, по словам Рютте, все европейские страны стремятся к мирному соглашению в войне России против Украины.
«И оно (соглашение - ред.) должно быть длительным. Европа действительно активизируется здесь», - добавил генсек.
Третий важный вопрос встречи в Лондоне — сохранение прочности Североатлантического альянса.
«Чтобы сохранить НАТО сильным, Европа увеличит расходы на оборону», - заявил Рютте.