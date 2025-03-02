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Рютте о поддержке Украины: Вся Европа должна сделать больше

  • 2.03.2025, 19:08
Рютте о поддержке Украины: Вся Европа должна сделать больше
Марк Рютте

Генсек НАТО отметил, что «очень позитивно настроен» относительно сегодняшней встречи в Лондоне.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны должны больше поддерживать Украину. Этот вопрос является одним из ключевых моментов саммита европейских лидеров в Лондоне.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Рютте в соцсети Х.

Генсек НАТО отметил, что «очень позитивно настроен» относительно сегодняшней встречи в Лондоне. По словам Рютте, есть три ключевых момента, которые должны обсуждаться на саммите европейских лидеров.

«Поддержка Украины сегодня. Вся Европа должна сделать больше», - подчеркнул генсек Альянса.

Во-вторых, по словам Рютте, все европейские страны стремятся к мирному соглашению в войне России против Украины.

«И оно (соглашение - ред.) должно быть длительным. Европа действительно активизируется здесь», - добавил генсек.

Третий важный вопрос встречи в Лондоне — сохранение прочности Североатлантического альянса.

«Чтобы сохранить НАТО сильным, Европа увеличит расходы на оборону», - заявил Рютте.

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