Ассист Шкурина помог «Легии» одолеть «Шленск» в матче чемпионата Польши
- 2.03.2025, 19:10
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«Легия» на своем поле победила «Шленск» из Вроцлава в поединке 23-го тура чемпионата Польши. Итоговый счет – 3:1.
Ассист в этой встрече оформил белорусский форвард Илья Шкурин. Это первое результативное действие нашего соотечественника за коллектив из Варшавы.
Таким образом, «Легия» с 39 баллами сейчас идет на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата Польши. «Шленск» (14) находится на последнем 18-м месте.