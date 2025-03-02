Ассист Шкурина помог «Легии» одолеть «Шленск» в матче чемпионата Польши 2.03.2025, 19:10

Илья Шкурин

Видео.

«Легия» на своем поле победила «Шленск» из Вроцлава в поединке 23-го тура чемпионата Польши. Итоговый счет – 3:1.

Ассист в этой встрече оформил белорусский форвард Илья Шкурин. Это первое результативное действие нашего соотечественника за коллектив из Варшавы.

Таким образом, «Легия» с 39 баллами сейчас идет на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата Польши. «Шленск» (14) находится на последнем 18-м месте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com