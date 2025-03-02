Филипп Киркоров шокировал пользователей Сети своей худобой

Филипп Киркоров шокировал пользователей Сети своей худобой6
- 2.03.2025, 19:58
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Артист-путинист не появлялся на публике почти два месяца.
За последние несколько лет внешний вид певца Филиппа Киркорова претерпел значительные изменения.
Артист прибег к нескольким пластическим операциям, украсил свое тело многочисленными татуировками и заметно похудел. В последнее время он стал выглядеть особенно исхудалым.
Киркоров появился на Национальной музыкальной премии «Виктория» и заставил обратить на себя внимание даже тех, кто совсем не интересуется его персоной. Все дело в том, что певец стал очень худым и выглядел изможденным.
Филипп надел серый костюм, пиджак которого был усыпан стразами. Но даже их блеск не спасал ситуацию – лицо певца его было бледным, а глаза – потухшими.
Киркоров и раньше не скрывал, что перенес липосакцию и сделал подтяжку лица. Артист много времени стал проводить в тренажерном зале, чтобы поддерживать форму.
Но сейчас стало понятно, что Филипп перестарался. Он выглядит не подтянутым, а больным.
«Уже скелет», «Уж не болен ли Филя? Что-то усох», «Там уже истощение», пишут пользователи соцсетей.
Вызывает споры и цвет его волос. Многие сходятся во мнении, что седина в данном случае старит певца и выдает его истинный возраст. Киркорову, кстати, скоро исполнится 58 лет.
В кулуарах той самой музыкальной премии Филипп рассказал, что после двухмесячного перерыва возвращается к концертной деятельности.