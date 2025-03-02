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В Лондоне завершился саммит европейских лидеров в поддержку Украины

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  • 2.03.2025, 20:15
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В Лондоне завершился саммит европейских лидеров в поддержку Украины

Эпохальное событие длилось около двух часов.

Саммит европейских стран по Украине, продолжавшийся около двух часов, завершился. Участники саммита один за другим покидают Ланкастер-Хаус. Владимир Зеленский, как ожидается, отправится в Сандрингем, чтобы встретиться с королем Карлом III.

Как отмечает Reuters, встреча лидеров Европы была организована с целью демонстрации поддержки Зеленского, который два дня назад прервал свой визит в Вашингтон после провалившихся в Белом доме переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Из-за перепалки между Зеленским и Трампом, а также вице-президентом Соединенных Штатов Джеем Ди Вэнсом, президент Украины досрочно покинул переговоры. При этом была отменена их итоговая пресс-конференция с Трампом и подписание двустороннего соглашения по минеральным ресурсам.

Ранее пресс-служба украинского президента сообщала, что в саммите принимают участие лидеры Украины, Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Саммит организовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

На мероприятии должны были обсудить вызовы, которые стоят перед Украиной и всей Европой, борьбу против российской агрессии и поиски путей к справедливому, устойчивому миру.

Британский премьер заявил, что для безопасности Европы наступил «момент, который бывает раз в поколение». «Благоприятный» для Украины исход конфликта будет иметь жизненно важное значение для безопасности стран на всем континенте, подчеркнул Стармер, слова которого приводит ВВС.

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