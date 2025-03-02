Дочь известного белорусского теннисиста Максима Мирного поучаствовала в показе коллекции легендарного бренда 2.03.2025, 20:27

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Жена известного в прошлом белорусского теннисиста Максима Мирного Ксения рассказала в соцсетях, что ее старшая дочь Мелания выступала на Неделе моды в Милане.

«Захапляемся і адчуваем кожную хвіліну гэтага моманту, калі наша Меланія выходзіць на подыум для Emporio Armani на Тыдні моды ў Мілане. Восень-зіма 2025/26 — элегантнасць, стыль і вытанчанасць. Дзякуй усім, хто побач і шчыра падтрымлівае нас!» — написала Ксения на белорусском и английском языках.

«Переполнена благодарностью за возможность принять участие в этом шоу и получить такой опыт», — в свою очередь, написала Мелания.

Знаменитый дизайнер Джорджо Армани создал молодежную линию одежды, обуви и аксессуаров Emporio Armani в 1981 году.

Старшая дочь Максима Мирного Мелания родилась 16 декабря 2004 года в США. Всего у бывшей первой ракетки в парном разряде четверо детей.

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