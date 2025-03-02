Reuters: В Германии хотят создать два фонда для обороны и инфраструктуры на сотни миллиардов
- 2.03.2025, 20:41
Над этим работают три политсилы, которые могут сформировать коалиционное правительство.
Немецкие партии, ведущие переговоры о формировании нового правительства, рассматривают возможность быстро создать два специальных фонда для обороны и инфраструктуры, потенциально оцениваемых в сотни миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на троих информированных анонимных собеседников.
Экономисты, консультирующие партии, оценивают, что для оборонного фонда нужно около 400 млрд евро, а для инфраструктурного – от 400 до 500 млрд, рассказали источники.
По их словам, «горячая встреча» президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме «усилила в Берлине ощущение срочной потребности действовать быстрее» по расходам на оборону Германии и Украины.
Reuters отмечает, что 28 февраля высокопоставленные представители консерваторов и социал-демократов начали предварительные переговоры о формировании коалиционного правительства в надежде, что вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц сформирует кабинет министров к Пасхе (20 апреля).
Собеседники медиа отметили: есть надежда, что вышеупомянутые фонды будут согласованы в марте, еще во время работы нынешнего парламента.
По их словам, создание двух спецфондов обсуждается тремя партиями и политсилы работают над деталями. Речь идет о Христианско-демократическом союзе и Христианско-социальном союзе (блок консерваторов, победивших на последних выборах), а также Социал-демократической партии Германии, в которую входит действующий канцлер Олаф Шольц и которая заняла третье место на выборах.
Источники добавили, что пока не приняты окончательные решения относительно фондов.
Партии отказались от комментариев, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.