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Британия выделит Украине £1,6 млрд

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  • 2.03.2025, 20:46
Британия выделит Украине £1,6 млрд

На покупку пяти тысяч ракет ПВО.

Великобритания направит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО, сообщил премьер королевства Кир Стармер по итогам встречи с европейскими лидерами, на которой присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что средства пойдут на финансирование британского экспорта и позволят создать рабочие места в оборонном секторе Соединенного королевства.

«Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий», — сказал он.

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