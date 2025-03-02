Стармер объявил о четырех шагах по оказанию помощи Украине 6 2.03.2025, 21:10

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Они были согласованы на саммите в Лондоне.

В Лондоне завершился саммит европейских лидеров в поддержку Украины, передает ВВС. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, лидеры на саммите в Лондоне согласовали четыре важных шага:

- Продолжать оказывать Украине военную помощь, пока идет война, и усилить экономическое давление на Россию.

- Любой прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом переговоров.

- В случае заключения мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться предотвратить любое вторжение России в Украину в будущем.

- Будет создана «коалиция желающих» для защиты Украины и обеспечения мира в стране.

Кир Стармер также подтвердил обязательство Великобритании поддержать усилия европейских стран «сапогами на земле и самолетами в воздухе». «Европа должна сделать тяжелую работу», — сказал он, напомнив при этом, что соглашение нуждается в поддержке США: «Позвольте мне четко заявить, что мы согласны с Трампом в отношении срочной необходимости установления прочного мира. Теперь нам нужно вместе добиваться этого».

«Я не согласен с тем, что США — ненадежный союзник, нет двух столь тесно связанных друг с другом стран», — сказал премьер, отвечая на вопросы прессы. По его словам, участники саммита исходили из того, что «это план, над которым мы работаем вместе с США и при поддержке США. Именно поэтому я говорил с Трампом вчера вечером».

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