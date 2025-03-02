Туск: Европа не подвергнется шантажу Путина 3 2.03.2025, 21:19

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Дональд Туск

Премьер Польши назвал встречу европейских лидеров «исторической».

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал встречу европейских лидеров «исторической» и отметил, что она состоялась в момент «большого вызова для всей Европы, а не только для ЕС и Украины». Об этом сообщает The Guardian.

По словам Туска, среди участников встречи не было сомнений в том, «кто является агрессором, а кто стал жертвой агрессии» и на чьей стороне должна быть Европа. В то же время, он подтвердил, что обсуждался вопрос «взятия на себя большей ответственности» за финансирование обороны европейскими странами.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава является лидером НАТО по уровню оборонных расходов, направляя на безопасность 4,7% ВВП. Он также выразил удовлетворение тем, что «все больше стран выходят за рамки слов и деклараций и увеличивают военные расходы».

Туск отверг предположение о возможном расколе между Европой и США, подчеркнув, что этого нельзя допустить.

«К счастью, все без исключения, независимо от эмоций, которые мы можем испытывать, хотят, чтобы трансатлантические отношения между ЕС и США оставались максимально крепкими», - заявил он.

Говоря о предстоящем саммите Европейского совета, Туск выразил «осторожный оптимизм», отметив, что ожидает от него «четкого сигнала для Путина и России о том, что никто на Западе не собирается подвергаться шантажу и агрессии».

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