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Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории

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  • 2.03.2025, 21:44
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Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории

Детали.

Украина и Великобритания заключили масштабное соглашение в сфере безопасности и обороны. Проект стоимостью 1.6 млрд будет направлен на укрепление украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сегодня, 2 марта, в Британии в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским была достигнута стратегическая договоренность, а именно — запуск масштабного проекта LMM-RapidRanger для укрепления противовоздушной обороны Украины.

«В рамках этой инициативы получим более 5 000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним», - заявил глава Минобороны Рустем Умеров.

Он пояснил, что LMM - это высокоточные ракеты-интерсепторы, которые эффективно уничтожают дроны типа «Шахед». Министр подчеркнул, что эти ракеты уже доказали свою эффективность в боях 2022-2024 годов.

«Эта сделка — одна из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1.6 млрд фунтов стерлингов направлен на укрепление украинской ПВО до 2030 года. Он финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF)», - рассказал Умеров.

По данным главы Минобороны, этот проект будет реализован вместе с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании.

Он отметил, что кроме поставки вооружения, межгосударственное соглашение предусматривает:

локализацию производства

передачу технологий.

По словам Умерова, это усилит стратегическую независимость Украины в сфере противовоздушной обороны.

«Спасибо британскому правительству и всем партнерам за поддержку Украины в борьбе за свободу!», - добавил министр.

Напомним, сегодня в Лондоне прошел саммит, который был посвящен Украине. В нем приняли участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Во время пресс-конференции, которая состоялась после саммита, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом соглашении для помощи Украине.

Он сообщил, что соглашение позволит Украине использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.

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