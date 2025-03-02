Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III

Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III2
- 2.03.2025, 21:53
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Фотофакт.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 2 марта, встретился с королем Великобритании Чарльзом III возле поместья Сандрингем, сообщает Sky News.
Как пишет Sky News, они коротко пообщались и сделали несколько фото, прежде чем зайти в поместье.
2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров по Украине. Сообщалось, что после саммита Владимир Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом.
Также после саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал пресс-конференцию. Он объявил о соглашении, которое позволит Украине приобрести 5 тысяч ракет ПВО. Кроме этого Стармер отметил, что в случае достижения мира в Украине Великобритания направит туда свой военный контингент.