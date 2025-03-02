Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III 2 2.03.2025, 21:53

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Король Великобритании Чарльз III и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Joe Giddens/Pool via REUTERS

Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 2 марта, встретился с королем Великобритании Чарльзом III возле поместья Сандрингем, сообщает Sky News.

Как пишет Sky News, они коротко пообщались и сделали несколько фото, прежде чем зайти в поместье.

Фото: Joe Giddens/Pool via REUTERS

2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров по Украине. Сообщалось, что после саммита Владимир Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом.

Фото: Joe Giddens/Pool via REUTERS

Также после саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал пресс-конференцию. Он объявил о соглашении, которое позволит Украине приобрести 5 тысяч ракет ПВО. Кроме этого Стармер отметил, что в случае достижения мира в Украине Великобритания направит туда свой военный контингент.

Фото: Joe Giddens/Pool via REUTERS

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