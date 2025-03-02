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Левандовский догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории футбола

  • 2.03.2025, 22:06
Левандовский догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории футбола
Роберт Левандовски

Сегодня польский нападающий забил 706-й гол.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский догнал по голам Ференца Пушкаша.

36-летний нападающий «Барселоны» и сборной Польши забил в ворота «Реал Сосьедад» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.

Это 706-й гол Левандовского на профессиональном уровне. Форвард, выступавший ранее за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию», догнал бывшего нападающего «Реала» Пушкаша.

Больше в профессиональном футболе забили только пять футболистов: Ромарио (749), Йозеф Бицан (756), Пеле (757), Лионель Месси (850) и Криштиану Роналду (925).

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