Левандовский догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории футбола
- 2.03.2025, 22:06
Сегодня польский нападающий забил 706-й гол.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский догнал по голам Ференца Пушкаша.
36-летний нападающий «Барселоны» и сборной Польши забил в ворота «Реал Сосьедад» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.
Это 706-й гол Левандовского на профессиональном уровне. Форвард, выступавший ранее за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию», догнал бывшего нападающего «Реала» Пушкаша.
Больше в профессиональном футболе забили только пять футболистов: Ромарио (749), Йозеф Бицан (756), Пеле (757), Лионель Месси (850) и Криштиану Роналду (925).