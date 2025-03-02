Урсула фон дер Ляйен: Надо превратить Украину в стального дикобраза, который не переваривается захватчиками 2.03.2025, 22:25

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости поставить Украину в позицию силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита глав европейских государств в Лондоне заявила о необходимости поставить Украину в позицию силы, сравнив это с ее препращением в стального дикобраза, которого не смогут переварить потенциальные захватчики.

«Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы она имела средства для укрепления и защиты себя от экономического выживания до военной устойчивости. Это фактически превращает Украину в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками. И поэтому в центре внимания не только военное снабжение, но и, например, обеспечение безопасности энергетической системы и обеспечение того, чтобы со временем эта страна стала сильной и устойчивой», — сказала фон дер Ляйен на брифинге.

Также глава Еврокомиссии заявила о необходимости скорейшего перевооружения Европы, план которого будет представлен 6 марта на заседании Еврокомиссии.

По ее словами, для этого страны Европы действительно должны значительно увеличить расходы на оборону, поскольку после длительного периода недостаточного инвестирования сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону в течение длительного периода времени.

«И для этого нам нужен четкий, масштабный план от Европейского Союза для государств-членов и, конечно, для общих европейских сфер, таких как, например, передовые воздушные щиты, нам нужен общий европейский подход, но также государствам-членам нужно больше финансового пространства для повышения уровня обороны», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, для безопасности Европейского Союза необходимо «готовиться к худшему, а значит, увеличивать инвестиции в оборону».

Thank you @Keir_Starmer for hosting this important meeting.



Two key messages:



First, we need a lasting peace in Ukraine.



But it can only be achieved through strength ↓ pic.twitter.com/Psez2BHHCS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2025

«Мы имеем более широкий европейский подход. Итак, сегодня у нас были норвежцы, турки, конечно, нас приняла Великобритания, Канада также была там, поэтому более широкая концепция Европы усиливается. И что это означает с точки зрения количества солдат на местах, сколько европейских солдат на местах? Мы отстаиваем общие интересы», — сказала глава ЕК.

Она также заявила, что Европа готова вместе с США «защищать демократию, защищать принцип, что существует верховенство права, что вы не можете вторгнуться к своему соседу и запугивать своего соседа или вы не можете изменить границы силой, и в наших общих интересах предотвращать будущие войны, чтобы мы четко давали понять, что эти правила имеют значение и что демократия, что вместе демократии их отстаивают».

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