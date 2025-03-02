закрыть
2 марта 2025, воскресенье, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Урсула фон дер Ляйен: Надо превратить Украину в стального дикобраза, который не переваривается захватчиками

  • 2.03.2025, 22:25
Урсула фон дер Ляйен: Надо превратить Украину в стального дикобраза, который не переваривается захватчиками
Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости поставить Украину в позицию силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита глав европейских государств в Лондоне заявила о необходимости поставить Украину в позицию силы, сравнив это с ее препращением в стального дикобраза, которого не смогут переварить потенциальные захватчики.

«Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы она имела средства для укрепления и защиты себя от экономического выживания до военной устойчивости. Это фактически превращает Украину в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками. И поэтому в центре внимания не только военное снабжение, но и, например, обеспечение безопасности энергетической системы и обеспечение того, чтобы со временем эта страна стала сильной и устойчивой», — сказала фон дер Ляйен на брифинге.

Также глава Еврокомиссии заявила о необходимости скорейшего перевооружения Европы, план которого будет представлен 6 марта на заседании Еврокомиссии.

По ее словами, для этого страны Европы действительно должны значительно увеличить расходы на оборону, поскольку после длительного периода недостаточного инвестирования сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону в течение длительного периода времени.

«И для этого нам нужен четкий, масштабный план от Европейского Союза для государств-членов и, конечно, для общих европейских сфер, таких как, например, передовые воздушные щиты, нам нужен общий европейский подход, но также государствам-членам нужно больше финансового пространства для повышения уровня обороны», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, для безопасности Европейского Союза необходимо «готовиться к худшему, а значит, увеличивать инвестиции в оборону».

«Мы имеем более широкий европейский подход. Итак, сегодня у нас были норвежцы, турки, конечно, нас приняла Великобритания, Канада также была там, поэтому более широкая концепция Европы усиливается. И что это означает с точки зрения количества солдат на местах, сколько европейских солдат на местах? Мы отстаиваем общие интересы», — сказала глава ЕК.

Она также заявила, что Европа готова вместе с США «защищать демократию, защищать принцип, что существует верховенство права, что вы не можете вторгнуться к своему соседу и запугивать своего соседа или вы не можете изменить границы силой, и в наших общих интересах предотвращать будущие войны, чтобы мы четко давали понять, что эти правила имеют значение и что демократия, что вместе демократии их отстаивают».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук