Трюдо: Канада не исключает участия военных в миссии в Украине 1 2.03.2025, 22:48

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Премьер-министр Канады пообещал поддерживать Украину всеми возможными средствами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не исключает возможность размещения канадских военных в Украине в рамках международных гарантий безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита по Украине в Лондоне.

«На каждом шагу Канада искала пути, которыми она может помочь, и, как я уже говорил несколько дней назад, все на столе. Мы знаем, что канадские военные могут внести свой вклад», – заявил Трюдо.

Он отметил, что пока не приняты окончательные решения, но Канада будет готова к любым необходимым действиям в ближайшие годы.

По словам Трюдо, Канада была среди самых активных союзников Украины за последние десять лет.

Канада подготовила около 40 000 украинских военнослужащих в рамках программы UNIFIER.

Общие инвестиции Канады в военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины превысили 20 миллиардов долларов.

«Мы будем поддерживать Украину всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется, потому что она защищает те же принципы и ценности, которые лежат в основе всех наших демократий», - подчеркнул премьер Канады.

Ожидается, что вопрос гарантий безопасности для Украины, в частности возможное размещение иностранного военного контингента, будет предметом дальнейших обсуждений среди союзников в ближайшие годы. Трюдо заверил, что Канада будет на передовой поддержке Украины, работая вместе с международными партнерами.

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