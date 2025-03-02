Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года
- 2.03.2025, 23:04
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У лидера $88 миллионов.
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по итогам 2024 года. В его основе данные от агентов, менеджеров и юристов, а также информация из IMDbPro и аналогичных источников. Заработки, не связанные с работой в кино, в подсчетах не учитывались.
Первое место по уровню заработка занял Дуэйн Джонсон — он уже возглавлял рейтинг в 2020-м. За год он получил порядка $88 млн. Бо́льшую часть суммы составили гонорары Скалы за «Миссия: Красный» и «Моана 2».
В тройку лидеров также попали Райан Рейнольдс и Кевин Харт. Самой высокооплачиваемой актрисой стала Николь Кидман — она заняла 9-ю строчку общего рейтинга. За 2024 год актриса заработала $31 млн.
Самые высокооплачиваемые актеры 2024 года:
Дуэйн Джонсон — $88 млн.
Райан Рейнольдс — $85 млн.
Кевин Харт — $81 млн.
Джерри Сайнфелд — $60 млн.
Хью Джекман — $50 млн.
Брэд Питт — $32 млн.
Джордж Клуни — $31 млн.
Николь Кидман — $31 млн.
Адам Сэндлер — $26 млн.
Уилл Смит — $26 млн.
Маришка Харгитей — $25 млн.
Ченнинг Татум — $24 млн.
Джейсон Стэйтем — $24 млн.
Марк Уолберг — $23 млн.
Мэтт Деймон — $23 млн.
Джон Сина — $23 млн.
Дензел Вашингтон — $23 млн.
Джейк Джилленхол — $22 млн.
Скарлетт Йоханссон — $21 млн.
Хоакин Феникс — $19 млн.