Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года 2.03.2025, 23:04

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Дуэйн Джонсон

У лидера $88 миллионов.

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по итогам 2024 года. В его основе данные от агентов, менеджеров и юристов, а также информация из IMDbPro и аналогичных источников. Заработки, не связанные с работой в кино, в подсчетах не учитывались.

Первое место по уровню заработка занял Дуэйн Джонсон — он уже возглавлял рейтинг в 2020-м. За год он получил порядка $88 млн. Бо́льшую часть суммы составили гонорары Скалы за «Миссия: Красный» и «Моана 2».

В тройку лидеров также попали Райан Рейнольдс и Кевин Харт. Самой высокооплачиваемой актрисой стала Николь Кидман — она заняла 9-ю строчку общего рейтинга. За 2024 год актриса заработала $31 млн.

Самые высокооплачиваемые актеры 2024 года:

Дуэйн Джонсон — $88 млн.

Райан Рейнольдс — $85 млн.

Кевин Харт — $81 млн.

Джерри Сайнфелд — $60 млн.

Хью Джекман — $50 млн.

Брэд Питт — $32 млн.

Джордж Клуни — $31 млн.

Николь Кидман — $31 млн.

Адам Сэндлер — $26 млн.

Уилл Смит — $26 млн.

Маришка Харгитей — $25 млн.

Ченнинг Татум — $24 млн.

Джейсон Стэйтем — $24 млн.

Марк Уолберг — $23 млн.

Мэтт Деймон — $23 млн.

Джон Сина — $23 млн.

Дензел Вашингтон — $23 млн.

Джейк Джилленхол — $22 млн.

Скарлетт Йоханссон — $21 млн.

Хоакин Феникс — $19 млн.

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