Чехи собрали деньги на вертолет Black Hawk для Украины 2.03.2025, 23:12

Удалось собрать около трех миллионов долларов.

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina («Подарок для Путина») собрала более 70 миллионов чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте инициативы, пишет «Европейская правда».

По данным чешских волонтеров, всего более 20,5 тысячи доноров предоставили почти 72,3 миллиона крон (ориентировочно 3 миллиона долларов).

«Чехия стала первой страной в мире, граждане которой взяли на себя обязательства купить военный вертолет для Украины. Мы собрали больше и используем эти деньги для транспортировки Black Hawk UH-60 в Украину», – сообщили в Darek pro Putina.

Также там отметили, что удалось приобрести «более дешевую и новую» технику, в которой нуждается Украина, противостоящая российской агрессии.

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