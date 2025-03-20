В Госдепе США опровергли удаление данных о похищении Россией украинских детей 20.03.2025, 5:14

Пресс-секретарь Госдепа назвала информацию об удалении данных «теорией заговора».

Информация, собранная под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования.

Об этом на брифинге 19 марта заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, сообщает «Европейская правда».

Брюс подтвердила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

«Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делали в отношении всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам», - подтвердила она.

«Могу сказать, что теории заговора или страхи относительно того, что были удалены какие-то данные, не являются правдой. Это не так. Данные есть, они не были в ведении Госдепа, мы знаем, кто руководил данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись», – отметила пресс-секретарь.

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