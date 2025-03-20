В Украину прибыла новая партия истребителей F-16
- 20.03.2025, 8:06
Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Украинские Воздушные силы получили новую партию истребителей F-16.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов.
«Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость - несколько самолетов F-16 прилетели в Украину», - сказал Зеленский.
Что предшествовало
Вчера ряд российских СМИ начали заявлять о сбитии F-16 в Сумской области. Однако по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, такие заявления россиян являются очередной пропагандой.
«Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по рашистам. И так каждый день, боевая работа продолжается», - подчеркнул Игнат.
F-16 для Украины
В 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, целью которой стала передача Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.
В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. Точно неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.
Известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.
Сейчас украинские пилоты продолжают обучение на F-16. Тренировки проходят в нескольких странах, в частности в США.